Объединенные силы эффективно применяют боевые дроны (Видео). Новости

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Объединенные силы эффективно применяют боевые дроны (Видео)

28.03.19 07:34dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео штаба ООС

Части и подразделения Объединенных сил эффективно применяют боевые дроны. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Каждый из этих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может выполнять как общие задачи, так и свои, отдельные функции. Для них нет сложных погодных условий и минных полей. Они могут видеть противника и в темноте, и в пыли, а также во время дождя с резким ветром. И, соответственно, корректировать огонь, в частности, артиллерии.

Центры управления БПЛА разворачиваются за считанные минуты на любой местности. Беспилотные летательные аппараты автономны и имеют длительный запас полета. Для усовершенствования профессиональной выучки операторов БПЛА проводятся учебно-тренировочные полеты.

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