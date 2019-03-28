Объединенные силы эффективно применяют боевые дроны (Видео). Новости

Части и подразделения Объединенных сил эффективно применяют боевые дроны. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Каждый из этих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может выполнять как общие задачи, так и свои, отдельные функции. Для них нет сложных погодных условий и минных полей. Они могут видеть противника и в темноте, и в пыли, а также во время дождя с резким ветром. И, соответственно, корректировать огонь, в частности, артиллерии.

Центры управления БПЛА разворачиваются за считанные минуты на любой местности. Беспилотные летательные аппараты автономны и имеют длительный запас полета. Для усовершенствования профессиональной выучки операторов БПЛА проводятся учебно-тренировочные полеты.