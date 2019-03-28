В «ДНР»: В Макеевке столкнулись автомобили (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 27 марта произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как пишут очевидцы, легковые автомобили столкнулись утром, в районе ж/д вокзала.
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