Чтоб зарабатывать и воровать: В Донецке люди обсуждают комендантский час . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди обсуждают тему необходимости комендантского часа. Своими мнениями местные жители делятся в соцсетях.
Большинство дончан склоняются к тому, что комендантский час приносит пользу только «власти» и «полиции»:
- Женя: «Чтоб не орали алкаши круглосуточно, нужно, чтоб ППСники улицы патрулировали. А комчас нужен небольшой кучке, чтоб людей держать под контролем. Загнали всех в норы – все, никаких проблем!»;
- Олег: «Это полиции час на руку! Чтоб зарабатывать и воровать»;
- Андрей: «Его придумали для зарабатывания денег с населения. Остальное – отмазки, чтоб он был»;
- Елена: «Захара - завалили, люди – пропадают днем».
Также дончане отмечают, что жизнь простых людей стала тяжелее. В частности, вечером сложно проехать из одного района в другой, даже на такси:
- Дарья: «В 9 еще реально вызвать такси, хотя, конечно, смотря куда ехать»;
- Сергей: «Все такси, помню, обзвонили. Они говорили, что в 9 не работают или нет машин свободных или ищут…Ехать от Изумруда до Калининского рынка хотели»;
- Натали: «Я в диком недоумении, что есть люди, которым нравится жить с комендантским часом, это же ограничение деятельности и свободы человека!».
При этом некоторые жители Донецка высказывают более нейтральное отношение:
- Анна: «Мне не мешает совсем»;
- Настя: «Хотя бы чтобы он начинался с часу ночи»;
- Дарья: «Комендантский час – не самая большая проблема, а вот то, что после 20:00 фиг уедешь из центра в спальный район – это уже достало, честно»;
- Марина: «Не скажу, что он мне портит жизнь, но в некоторых случаях реально рушит планы».
Читайте также:
Комментарии