На Донетчине брат убил сожителя сестры лопатой. Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) 38-летний мужчина убил сожителя родной сестры лопатой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В ноябре 2015 года мужчина решил выяснить отношения с 40-летним бывшим сожителем родной сестры. Женщина познакомилась с неоднократно судимым мужчиной заочно, когда тот отбывал наказание за совершение разбойного нападения. После возвращения из мест лишения свободы знакомый приехал в Мирноград и поселился у нее, а когда в течение 2-х лет обещанной семейной идиллии не получилось, женщина указала сожителю на дверь, зато тот продолжил к ней ходить, запугивал избиением и даже убийством ее и ее несовершеннолетнюю дочь», – говорится в сообщении.

«После очередной жалобы на позорное поведение своего бывшего брату, последний взял садовую штыковую лопату, пришел к дому соседа, где в последние дни жил экс-сожитель сестры, и нанес ему ребром лопаты мощный удар в область головы. По заключению экспертов, именно это повреждение стало причиной смерти мужчины, которая наступила через несколько дней – труп был найден на обочине дороги неподалеку с. Московское Покровского района», – проинформировали в прокуратуре.

Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении, и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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