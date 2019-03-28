На Луганщине депутата сельского совета подозревают в пособничестве «ЛНР». Новости

Прокурор Луганской области сообщил о подозрении депутату Чабановского сельского совета Новоайдарского района в проведении «референдума» в «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, жительница Луганщины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«Женщина в мае 2014 года совместно с другими лицами организовала и провела голосование на "референдуме" по поддержке "акта о государственной независимости ЛНР" путем поименного опроса местных жителей с. Александровка Новоайдарского района Луганской области. Во время голосования женщина и другие члены "избирательной комиссии" записывали паспортные данные лиц, которые приходили на "референдум", и выдавали "бюллетени" для голосования», – сообщили в прокуратуре.

«В круг обязанностей жительницы Новоайдарского района, согласно отведенной ей роли в указанном "волеизъявлении", входила организация и руководство работы "избирательным участком", который располагался в помещении местного лесоохотничьего хозяйства. После проведения псевдо-референдума вместе с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства и дела, последняя передала "бюллетени" представителям так называемой "ЛНР" для дальнейшего подсчета и объявления "результатов"», – добавили в ведомстве.

На данный момент женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.