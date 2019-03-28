В «ДНР»: На КПП «Еленовка» мужчина впал в кому. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины на КПП «ДНР» «Еленовка» мужчина впал в гипогликемическую кому. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
Как утверждают в «ДНР», на КПП «Еленовка» 27 марта у мужчины 1941 года рождения резко ухудшилось самочувствие с последующей гипогликемической комой. Сотрудники «МЧС» провели реанимационные мероприятия, после чего пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение г. Докучаевск.
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