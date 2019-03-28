Ситуация в пунктах пропуска утром 28 марта: Проезда ожидали 300 авто. Новости

Сегодня утром, 28 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 41,7 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10575 человек и 1205 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9125 человек и 1495 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8060 человек и 1380 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4525 человек и 990 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9400 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 300 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 60/45;

КПВВ «Марьинка» – 20/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 25/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Земляк»: «4:36. "Каргилл". Основная на середине спуска с моста. Машин 100. Льгота – машин 50. Суперльготы – 50»;

Вячеслав: «6:52. "Каргилл": основная на середине спуска, льгота от начала моста»;

Ольга: «8:04. "Каргилл". Основная очередь на спуске. Льгота чуть меньше . Основная очередь движется быстрее льготы».

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «5:36. Еленовка на 6:30 (по местному времени, – ред.): основная 3 туалет, льгота машин 60»;

Сергей: «8:37. Еленовка 100, льгота 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.