Сводка из зоны ООС за 27 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские позиции:

из минометов калибром 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Опытного;

из гранатометов различных систем – вблизи Гнутово;

из станковых противотанковых гранатометов – в районе Чермалыка;

из крупнокалиберных пулеметов – возле Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов – возле Крымского;

из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Луганского;

из минометов калибром 120 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новоалександровки;

из минометов калибром 82 мм – в районе Новолуганского;

из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов – у Светлодарска.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 71 единица. Под огонь попали район Донецкого аэропорта и село Спартак к северу от Донецка; поселок Гольмовский на севере Горловки; село Крутая Балка вблизи Ясиноватой; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 мм и 120 мм, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 8 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Желобок, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое и поселка Глубокий (Брянка – ред.). Огонь велся из арторудий калибром 152 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».