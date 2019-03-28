Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса более 305 тонн гумпомощи. Новости

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Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса более 305 тонн гумпомощи

28.03.19 09:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 16 грузовиков, которые перевозили 305,2 тонны гуманитарного груза. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 305,2 тонны. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые наборы, строительные материалы, канцелярские принадлежности, оргтехника и комплектующие материалы, лекарственные препараты, товары медицинского назначения, корм для домашних животных», – сообщили в Госпогранслужбе.

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