На Донетчине мужчина упал в тепловой колодец. Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) 27 марта спасатели помогли мужчине, который упал в тепловой колодец. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В среду, 27 марта, в 12:40 спасателям поступило сообщение о том, что в тепловой колодец на территории Мирноградской центральной городской больницы упал мужчина.

Спасатели, которые выехали на место происшествия, с помощью веревки вытащили мужчину из колодца и передали его сотрудникам «скорой помощи».

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области