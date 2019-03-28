В прифронтовой Красногоровке обнаружили схрон с боеприпасами (Фото). Новости

В ходе отработки прифронтовой Красногоровки (Донецкая обл.) полицейские из состава операции Объединеных сил (ООС) обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции.

«Сотрудники полиции совместно с подразделениями Национальной гвардии, входящими в состав Объединенных сил, в ходе проведения оперативно-профилактической отработки прифронтовой Красногоровки обнаружили на улице Ватутина в заброшенном здании бывшего завода схрон с опасными боеприпасами», – сообщили в полиции.

Взрывотехниками изъяты 4 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГМ, 1 противотанковая мину, ручной противотанковый гранатомет и более сотни патронов.

Фото: Волновахский отдел полиции

Факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях Марьинского отделения полиции. Проводится проверка.