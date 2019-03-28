В Мариуполе в ДТП попал автомобиль полиции (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) троллейбус врезался в автомобиль, принадлежащий полиции.

Авария произошла сегодня, 28 марта, на пр. Металлургов: столкнулись троллейбус и автомобиль «ВАЗ-2107».

По предварительной информации, автомобиль поворачивал налево в сторону гостиницы «Дружба», и в этот момент в него сзади врезался троллейбус. Автомобиль принадлежит полиции.

В результате аварии пассажиры троллейбуса и водитель автомобиля не пострадали. Сейчас на месте работают патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

Источник: Сайт города Мариуполя