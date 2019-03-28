Авария в Донецке: Столкнулись легковушки (Фото). Новости

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Авария в Донецке: Столкнулись легковушки (Фото)

ДН

28.03.19 10:49dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла сегодня, 28 марта: столкнулись два автомобиля, один из них от удара врезался в светофорный столб.

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