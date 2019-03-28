Пообщались с «сотрудниками банков»: Четверо жителей Донетчины потеряли почти 40 тыс. грн. Новости

За прошедшие сутки четверо жителей Донетчины потеряли почти 40 тыс. грн из-за действий мошенников. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

«За сутки четверо жителей Покровской оперативной зоны после общения с "сотрудниками банков" потеряли почти 40 тыс. грн», – сообщили в полиции.

Так, житель Покровска сразу после того, как назвал свои личные данные «банковскому оператору», потерял 15 тыс. грн. Еще одна 51-летняя жительница города, чтобы «не допустить блокирования банковской карты», сообщила изображенные на ней цифры неизвестному лицу и осталась без 5 тыс. грн. По аналогичной схеме 14,9 тыс. грн исчезли с банковского счета 76-летней жительницы Доброполья.

«А персональными данными жительницы Мирнограда "сотрудники банка" завладели под предлогом защиты ее пенсии посягательств воров. В результате со счета пенсионерки было снято 4 тыс. грн», – рассказали в полиции.

По всем обращениям граждан правоохранителями открыты уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для злоумышленников наказание до 3-х лет тюрьмы.

В полиции вновь призвали граждан никому не сообщать свои личные данные, а также помнить, что настоящие сотрудники банков не могут по телефону спрашивать у своих клиентов какую-либо информацию относительно их банковской карты или счета.

«Для этого оператор может только пригласить граждан прийти в банковское отделение. Обратите внимание, что на вашей банковской карточке есть номер телефона Горячей линии банковского учреждения и если у вас возникли какие-либо вопросы или подозрения, звоните именно туда», – добавили в полиции.