Десять громад Луганщины примут участие в проекте ПРООН. Новости

Десять громад Луганщины будут участвовать в проекте «Хорошее управление для развития потенциала громады». Реализацию проекта начинает Украинская ассоциация районных и областных советов в рамках деятельности Ресурсного центра по устойчивому развитию местного самоуправления. Проект будет внедряться Программой развития ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке правительства Королевства Дании, Швейцарского агентства развития и сотрудничества и Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Проект призван укрепить институциональную способность органов местного самоуправления, нарастить потенциал региональных и местных органов власти в пострадавших от конфликта районах в процессе административной и финансовой децентрализации», – отметили в пресс-службе.

Проект будет реализовываться по трем направлениям:

укрепление институциональной способности органов местного самоуправления;

наращивание потенциала региональных и местных органов власти в пострадавших от конфликта районах в процессе административной и финансовой децентрализации:

укрепление механизмов информирования граждан и обратной связи.

«Эксперты тщательно изучат проблемные вопросы каждой целевой громады, проведут тренинги для представителей органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и средств массовой информации и разработают методические рекомендации. В частности, будет разработана программа осуществления системного менеджмента бюджетного процесса и механизмы привлечения общественности к принятию решений на местном уровне, которые будут внедрены в громадах», – рассказали в пресс-службе.

Тренинги планируется провести в Краматорске (Донецкая обл.)

Период реализации проекта – до 25 декабря 2019 года.