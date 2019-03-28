Военные медики получили помощь из Японии (Фото). Новости

27 марта в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» японской стороной, при содействии ООН, медикам было передано современное медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военным медикам, которые спасают жизни военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил, были переданы аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат и наборы для оказания экстренной медицинской помощи.

По словам главы ведомства Степана Полторака, всего с начала конфликта на Донбассе японская сторона передала ВСУ медицинское оборудование почти на 1,5 млн долл. «Современное медицинское оборудование позволяет делать необходимую срочную диагностику и вовремя лечить раненых и больных украинских военнослужащих и гражданское население, которое обращается за помощью к военным медикам», – отметил Полторак.

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