ДТЭК Нефтегаз уплатил 1,9 млрд грн ренты за пользование недрами в бюджет страны. Новости

Общая сумма уплаченной ДТЭК Нефтегаз рентной платы за пользование недрами за 2018 год составила 1,9 млрд грн, что на 29% больше показателей 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Так, ЧАО «Нефтегаздобыча» (добывающий актив ДТЭК Нефтегаз) является крупнейшим плательщиком ренты среди частных добывающих компаний.

Сумма рентных отчислений ДТЭК Нефтегаз в местные бюджеты Полтавской области, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, составила 98,5 млн грн. Так, в областной, районные, сельские и бюджеты объединенных территориальных громад компания перечислила:

39,4 млн грн – в Полтавский областной бюджет;

8,4 млн грн – в бюджет Мачухивской ОТГ;

5,5 млн грн – в бюджет Савинцовского сельсовета;

11,4 млн грн – в бюджет Ковалевского сельсовета;

11,0 млн грн – в Миргородский районный бюджет;

22,8 млн грн – в Шишацкий районный бюджет.

«Местные громады направили эти средства на проекты по энергоэффективности, повышению качества медицинских услуг и на обустройство социальной инфраструктуры», – отметили в пресс-службе.