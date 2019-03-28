Средь бела дня: В Покровске задержали мужчину, который выкапывал цветы на городской клумбе. Новости

В центре Покровска (Донецкая обл.) правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который средь бела дня выкапывал на клумбе кусты роз. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 27 марта около 12:00 в дежурную часть горотдела полиции позвонила женщина, которая сообщила, что неизвестный выкапывает на клумбе розы.

«На место был направлен наряд пешего патруля. Правоохранители задержали правонарушителя. Им оказался 32-летний местный житель. На момент задержания мужчина успел выкопать 5 кустов цветов», – рассказали в полиции.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба. По факту кражи открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.