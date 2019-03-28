В МИД сообщили, когда новый руководитель СММ ОБСЕ в Украине начнет работу. Новости

Вновь назначенный руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заменит на этом посту действующего председателя Миссии Эртурула Апакана с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба МИД в ответ на запрос «Укринформа».

«Действующим Словацким председательством в ОБСЕ по итогам конкурсного отбора и в консультациях с Украиной как принимающим государством был назначен представитель Турции посол Яшар Х. Чевик новым главой СММ ОБСЕ в Украине с 1 июня 2019 года», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

На должность руководителя СММ ОБСЕ в Украине претендовали 6 кандидатов. Яшар Халит Чевик является кадровым дипломатом, с 2012 по 2016 был постоянным представителем Турции в ООН.

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