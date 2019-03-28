На Луганщине осудили нелегального продавца горючего. Новости

На Луганщине привлекли к уголовной ответственности подпольного продавца горючего. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного приобретения и хранения с целью сбыта, а также сбыта незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.

«В ходе досудебного расследования сотрудниками прокуратуры Луганской области совместно с работниками ГУ ГФС в Луганской области задокументирована незаконная деятельность жителя Кременского района. В течение 2018 года горе-предприниматель осуществлял приобретение по заниженным ценам незаконно изготовленного и некачественного топлива, а именно бензина и дизельного топлива, которое хранил в арендованном им складском помещении на территории г. Кременная», – рассказали в прокуратуре.

Во время проведения обысков по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято более 1 тонны незаконно изготовленных нефтепродуктов.

«По результатам проведенных экспертиз установлено, что изъятые подакцизные товары не соответствуют требованиям ГОСТа», – подчеркнули в прокуратуре.

По результатам предварительного расследования в суд было направлено обвинительное заключение с договором о признании виновности для рассмотрения по существу.

«Рассмотрев материалы уголовного производства, Кременской районный суд признал горе-предпринимателя виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленного горючего», – сообщили в прокуратуре.