Бесил до крайности: Политтехнолог Кремля рассказал о Стрелкове (Гиркине). Новости

«Экс-министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) никогда бы не попал ни в Крым, ни на Донбасс, и не вышел бы из Славянска (Донецкая обл.) без помощи из России. Об этом в интервью одному из интернет-каналов рассказал первый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, которого российские СМИ называют политтехнологом Кремля.

«Я груз наших отношений, который особенно мне тягостен был в последний период, сбросил с себя с большим удовольствием. Одно внутренних моих моральных задач в этой войне, лично, была история по доставанию товарища Стрелкова из Славянска и отправке его живым на родину», – сказал он.

По его словам, без него Стрелков (Гиркин) «никуда бы не попал – не на Донбасс, ни в Крым». «Он просто люто пытается это не признать, потому что ему тем самым придется признать мое старшинство в ряде историй. Могу сказать, что эта история тянется уже на протяжении лет», – заявил Бородай.

«Игорь Стрелков – это человек, который мною опекался в течение всего этого времени. Он у меня пенсию получал – я бы не назвал это зарплатой в течение многих лет, работая при этом официально в ФСБ, а также всякие прочие подработки. В том числе я ему организовывал подработки в администрации президента РФ, которые он скрывал от своего начальства, и, соответственно, от управления собственной безопасности, тщательно, опасался, что секрет раскроется», – продолжил он.

Бородай также заявил, что поскольку сам направил Стрелкова (Гиркина) в Славянск (Донецкая обл.), то и «должен был достать» оттуда: «Я его достал, конечно, в результате. И лично сопроводил в Российскую Федерацию. Это правда, но я тогда уже не просто устал, он меня просто бесил до крайности, потому что эта непереносимая истерика меня достала до белого коления. Я понимал, что он болеет. От этого заболевания я предлагал ему лечиться еще в 2012 году. это заболевание в итоге и привело к его увольнению из органов государственной безопасности, и оно прогрессирует, психическое заболевание с возрастом».

«После Славянска он уже прибыл в совсем расклеенном состоянии, мягко выражаясь. При этом это расклеенное состояние сопровождалось чудовищно выросшим, ну, Игорек всегда себя чувствовал недооцененным, непризнанным гением. Но после Славянска это все приняло гипертрофированные комические размеры. Реально это было уже невозможно: рыдающий министр обороны, и при этом принимающий наполеоновские позы, изображающий из себя в какие-то периоды какого-то диктатора – это все было комично. Нам приходилось параллельно создавать штаб, который бы отменял приказы Игоря Стрелкова. Захарченко это в частности делал», – рассказал политтехнолог Кремля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: