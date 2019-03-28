На Донетчине разыскивают мужчину (Фото). Новости

Правоохранители Покровска (Донецкая обл.) разыскивают без вести пропавшего Момота Виталия Александровича, 16.01.1973 года рождения. Мужчина 22 марта 2019 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Приметы мужчины: рост 175-180см, глаза светло-серые, волосы темно-русые, короткие, на лбу шрам, среднего телосложения, возраст - 46 лет, нос прямой.

Фото: Покровский отдел полиции

Был одет: куртка темно-синего цвета, джинсы темно-синие, свитер серый, туфли черные кожаные, майка черного цвета.

«Просьба ко всем, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просим сообщить об этом по телефонам: 102, 0500209846», – обратились в полиции.