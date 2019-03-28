Недалеко от КПВВ «Гнутово» обнаружен пакет с гранатами и тротилом (Фото). Новости

Пакет с гранатами и килограммом тротила обнаружили пограничники из состава Объединенных сил недалеко от дороги, ведущей к КПВВ «Гнутово». Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

27 марта при отработке имеющейся оперативной информации оперативные пограничные подразделения Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы из состава Объединенных сил на окраине населенного пункта Гнутово обнаружили схрон взрывчатки и боеприпасов.

В непосредственной близости от гуманитарного дорожного коридора «Новоазовск – Мариуполь», который используют граждане для безопасного пересечения линии разграничения, служебная собака кинологического отдела Донецкого пограничного отряда, специально обученная на поиск оружия и взрывчатки, почувствовав опасные предметы под слоем земли, помогла найти место схрона.

Для обследования места находки на предмет возможного минирования оперативники привлекли сотрудников ГСЧС со спецтехникой. Из обнаруженного тайника оперативники изъяли 5 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, килограмм тротиловых шашек с электродетонаторами и снаряжение для установки растяжки.

Схрон, по словам саперов, заложен недавно и, по прогнозу оперативников, в дальнейшем мог быть использован с целью совершения террористических актов. В том числе и в период избирательного процесса, когда в пределах именно этого гуманитарного дорожного коридора двигались бы наблюдатели или большое количество желающих реализовать свое избирательное право. Отдельные местные жители, которые перешли на сторону незаконных вооруженных формирований и планировали приложить руку к дестабилизации ситуации в стране, уже установлены.

С целью установления всех обстоятельств правонарушения и круга причастных лиц, пограничниками по данному факту направлено в Нацполицию сообщение о совершении уголовного преступления по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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