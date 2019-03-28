В «ДНР»: В Чистяково мужчина хранил в квартире взрывные устройства. Новости

В неподконтрольном украинским властям Торезе (после переименования – Чистяково, Донецкая обл.) местный житель хранил дома взрывные устройства – 16 мощных предохранительных электродетонаторов короткозамедленного действия. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В Торезский городской отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что 30-летний горожанин хранит в своей квартире взрывные устройства… С письменного согласия собственника жилища в присутствии понятых был проведен осмотр квартиры, в ходе которого в помещении кладовой было обнаружено и изъято 16 предметов цилиндрической формы, с выходящими от них проводами, внешне похожих на электродетонаторы», – уверяют в «ДНР».

Мужчина рассказал сотрудникам «полиции», что взрывные устройства были найдены его отцом, который хранил их исключительно для использования в хозяйственной деятельности. При этом мужчина не избавился от опасной находки после смерти отца, а продолжил хранить ее по месту своего проживания.

В «ДНР» утверждают, что в настоящее время изъятые предметы направлены на экспертизу, а в отношении мужчины «возбуждено уголовное дело».

Читайте также: