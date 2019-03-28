В Мариуполе у микроавтобуса отвалилось колесо, из-за чего столкнулись два автомобиля (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) из-за поломки микроавтобуса во время движения ехавшие сзади машины попали в ДТП.

ДТП произошло сегодня, 28 марта, около 6:00 во время движения микроавтобуса по ул. Набережной: у транспортного средства оторвалось колесо, что привело к экстренной остановке.

Следующий за микроавтобусом автомобиль Ford, проводя маневр, чтобы избежать столкновения, задел рядом идущую машину. Оба авто получили повреждения. Микроавтобус увез с места ДТП эвакуатор. Полицию на место аварии не вызывали.

Источник: mrpl.city

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