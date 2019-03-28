Выборы президента: Где голосовать украинцам, живущим в РФ. Новости

Украинцы, которые постоянно проживают на территории России, смогут проголосовать на выборах президента Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане в украинских дипмиссиях. Об этом рассказал на брифинге директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает «Сегодня».

Погорельцев напомнил, что ранее были ликвидированы избирательные участки в России, так как свободное проведение голосования на территории страны-агрессора невозможно, в том числе это несло бы угрозу самим избирателям.

«Те, кто проживают в России постоянно, смогут голосовать в посольстве Украины в Грузии – это около восьми тысяч граждан, состоящих на учете в генконсульстве в Ростове-на-Дону, в Финляндии – около 19 тысяч граждан, которые относятся к посольству Украины в России, и генконсульстве в Санкт-Петербурге и в Казахстане – около трех тысяч граждан, стоящих на учете в Екатеринбурге и Новосибирске», – сказал Погорельцев.

По его словам, в целом же в России проживают около двух миллионов граждан Украины, а на выборах в 2014 году числилось 49 тысяч избирателей на российской территории.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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