Сбежала из дому, чтобы гулять всю ночь: На Донетчине полиция разыскала несовершеннолетнюю. Новости

Несовершеннолетняя жительница Мариуполя сбежала из дома, чтобы погулять. Девушку нашли и вернули домой правоохранители. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Сегодня, 28 марта, около часа ночи в полицию позвонила обеспокоенная местная жительница, которая сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь ушла вечером из дома и до сих пор не вернулась. На поиски ребенка были направлены инспекторы ювенальной превенции Центрального отдела полиции, все наряды полиции и патрульных полицейских», – сообщили в пресс-службе.

Правоохранители отработали прилегающую территорию, местные заведения, железнодорожный и автовокзалы, а также опросили друзей и знакомых девушки. Уже через час ювенальные полицейские нашли школьницу. Все это время она гуляла по улицам города.

«Как оказалось, девушка обиделась на родителей, потому что они не позволяли ей гулять поздно ночью и решила им отомстить бегством из дома. Правоохранители провели с беглянкой и ее родителями профилактическую беседу, рассказали о возможных последствиях такого поступка и отметили недопустимость подобных поступков в будущем», – рассказали в полиции.