На Луганщине в распоряжение государства возвращен земельный участок. Новости

На Луганщине в распоряжение государства возвращен земельный участок общей площадью 44,33 га стоимостью 4,8 млн грн. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В 2006 году Станично-Луганская районная государственная администрация предоставила в аренду закрытому акционерному обществу указанный земельный участок, который относится к землям промышленности. Срок действия указанного договора аренды закончился в 2016 году, однако общество, вопреки требованиям Закона Украины "Об аренде земли", не вернуло государству указанный участок, а райгосадминистрация не приняла соответствующие меры для ее возвращения», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, это послужило основанием для обращения местной прокуратурой в суд с целью защиты интересов государства. «Как результат, решением суда Луганской области исковые требования прокурора удовлетворены, а предприятие обязано вернуть в распоряжение государства указанный земельный участок. Сейчас судебное решение реально выполнено», – сообщили в прокуратуре.