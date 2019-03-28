Проводил встречи и открытые уроки: Главный санврач РФ посетил «ДНР». Новости

В неподконтрольный украинским властям Донецк приезжал 1-й главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко. О его визите на своей странице в соцсети сообщил донецкий политик, «политический аналитик ДНР» Александр Бобков.

«Это первый официальный визит чиновника из РФ такого ранга», – уверяет Бобков.

Местные жители в комментариях отмечают, что Онищенко является выпускником Донецкого медуниверситета и уже неоднократно бывал на неподконтрольной украинским властям территории Донетчины:

Валерий: «Он уже был в Донецке не один раз до этого визита»;

Маргарита: «Далеко не первый визит. Он часто приезжает! Он выпускник Донецкого государственного медицинского университета».

На местных интернет-ресурсах сообщается, что Онищенко провел открытый урок в Донецкой школе-интернате №1 на тему особенностей питания подростков. Также он встретился в Донецке с «руководством минобрнауки, ректорами вузов, руководителями НИИ». «Я приехал, чтобы встретиться с ректорами. Нам надо завершать программу аккредитации высших учебных заведений ДНР в системе российского высшего образования», – заявил во время визита Онищенко.