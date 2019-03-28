В Украине до сих пор нет статистики о количестве раненых на Донбассе детей. Новости

В Украине до сих пор нет статистики о количестве раненых вследствие вооруженного конфликта на Донбассе детей, которая велась бы органами власти и правительством. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека Богдан Мойса.

По его словам, такую статистику ведут международные и правозащитные организации.

«Несколько примеров. Буквально вчера информация о 81 ребенке, который был ранен и которым был установлен статус пострадавшего ребенка, и те цифры, которые мы получали от местных государственных администраций. При этом цифры отличаются даже в ответах на запрос от разных организаций», – сказал он.

«Так, например, по одним данным в Луганской области ранен 21 ребенок, по другим – 27 за тот же период. Речь идет о 2014-2018 годах. Как и каким образом ведется эта статистика, к сожалению, неизвестно. Причем инвалидность установлена двум детям. Донецкая область – более 100 детей ранены, ни одному ребенку не установлена инвалидность», – продолжил Мойса.

Правозащитник отметил, что это может быть связано с тем, что семьи с пострадавшими детьми могли переселиться в другую область Украины: «Есть данные об оказании медицинской помощи в Запорожской области – это около 30 детей; в Днепропетровской – 25; в Киевской – 1 ребенок».

«Минсоцполитики не очень спешит с ведением этого реестра, а это важно, поскольку речь ведется о ранении, о нарушении здоровья, и, очевидно, что нужно планировать и реабилитационные услуги, и планировать вспомогательные средства. Тот факт, что таких данных по оценке потребностей нет, сложно планировать и бюджетные ассигнования на реабилитационные услуги или средства», – добавил аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека.