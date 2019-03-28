Телефонные аферисты «охотятся» на украинцев: Как защититься. Новости

Украинцы все чаще становятся жертвами телефонных аферистов. За шесть секунд разговора по телефону киевлянка Юлия Антонова заплатила 3 тыс. грн на счету. Она ответила на звонок с зарубежного номера, сообщает «Сегодня».

Правозащитник Николай Хахула утверждает: это распространенная мошенническая схема. Злоумышленники со всего мира звонят с так называемых «фишинговых» номеров и благодаря специальной программе воруют деньги со счетов. Вернуть свои средства после такой сделки невозможно.

«Надеяться на возмещение материального ущерба в этом случае не стоит. Доказать противоправность действия этих лиц будет фактически невозможно. При принятии звонка происходит принятие условий услуг этого оператора», – рассказал Николай Хахула.

Чтобы защититься от мошенников, можно установить на свой телефон специальное мобильное приложение.

Это приложение дает возможность отсеивать все подозрительные номера. Есть специальная база, где собраны все эти «фишинговые» номера и при звонке на номер телефона, база автоматически отсеивает.

Скачать приложение можно из интернета. Программа бесплатная и работает со всеми мировыми операторами мобильной связи.

Кроме защиты от опасных телефонных звонков мобильное приложение также блокирует поступление SMS со спамом.