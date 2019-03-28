Массовые мероприятия в «Л-ДНР» 31 марта: В Госпогранслужбе назвали цель их проведения. Новости

На неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей в день выборов президента Украины, 31 марта, готовятся массовые мероприятия, чтобы не дать возможность людям приехать на неподконтрольную территорию и проголосовать. Такое мнение высказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии « УНН ».

« Что касается акций, которые будут проводить оккупанты, то яркая ситуация наблюдается в районах Донецкой и Луганской областей – там российские марионетки объявили о проведении демонстраций 31 марта якобы против выборов президента в Украине», – сообщил Слободян.

Он добавил, что людей на эти демонстрации сгоняют в обязательном порядке под страхом увольнения. « Конечно, это делается не просто так, а для того, чтобы не дать возможность людям приехать на неоккупированную территорию и проголосовать», – отметил Слободян.

Напомним, что в неподконтрольном украинской власти Донецке 31 марта, в день выборов президента Украины, планируют провести очередную акцию. По информации украинской группы «Информационное сопротивление», во время акции в Донецке готовится масштабная провокация. Во время акции планируется на камеры российских СМИ рассказать о «геноциде по отношению к жителям Донбасса» со стороны Петра Порошенко и виртуально «вручить» ему «орден» или «медаль Иуды».

Также местные интернет-ресурсы в «ДНР» сообщают, что 31 марта в 12:00 на площади Ленина в Донецке выступят российские артисты Согдиана и Денис Клявер. Концерт организован при содействии Русского центра.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» все абоненты оператора мобильной связи «Лугаком» получили СМС с приглашением на митинг «в честь русской весны» в день проведения выборов президента в Украине 31 марта.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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