Начались консультации по правовой ответственности России за катастрофу MH17. Новости

Представители Нидерландов и Австралии обсудили на консультациях с российской стороной вопросы правовой ответственности Москвы в связи с катастрофой в небе над неподконтрольной украинской власти территорией Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок в послании парламенту страны, сообщила сегодня, 28 марта, радиостанция «Дойче велле», пишет « Интерфакс – Украина » .

О проведенных трехсторонних консультациях Блок объявил ранее на пресс-конференции в Сиднее. «Мы не можем вдаваться в детали процесса, потому что конфиденциальность играет здесь ключевую роль», – сказал министр. «Но я могу сказать следующее: мы по-прежнему привержены задаче добиться правды, справедливости и ответственности», – добавил он.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил консультации Голландии и Австралии с РФ по катастрофе Boeing на Донбассе в июле 2014 года, уточнив, что они будут носить конфиденциальный характер.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.