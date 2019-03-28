В Украине создано электромагнитное оружие. Новости

Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе – систем энергопитания и систем передачи данных. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба «Спецтехноэкспорта».

Разработка стала возможной благодаря иностранным инвестициям. «Учитывая высокую наукоемкость и значительные финансовые затраты, которые требовались для проведения разработки нового типа оружия, ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав ГК "Укроборонпром", в 2014-2015 годах провело работу по поиску иностранных партнеров, которые были готовы вложить деньги в украинскую разработку и заключило соглашение с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов», – говорится в сообщении.

По принципу работы новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, которая имеется в составе вооружений и военной техники, или создает значительные препятствия ее штатному функционированию. «Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования, что позволило им производить новые знания и воплотить их в новые рентабельные продукты. Также, благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия», – сообщил директор ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас.

Такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами. Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

Таким образом, новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т. д., без риска нанесения вреда гражданскому населению.