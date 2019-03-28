Ситуация в пунктах пропуска днем 28 марта. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Ситуация в пунктах пропуска днем 28 марта

ДН

28.03.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогарнслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

  • «Смайл»: «11:41. Майорск в Донецк 10 машин»;
  • Виктор: «13:15. Время 13:00, в Бахмут полиция – пусто, перед паспортным 25-30 авто»;
  • «Смайл»: «13:31. 14:30 мск в сторону Горловки очередь дальше авторынка. Движется еле-еле».

КПВВ «Марьинка»:

  • Ольга: «9:17. "Каргилл". Основная – на подъеме, льгота – половина. Основная движется быстрее. Пеших – никого. Стою в льготе. Приехали в 6:00, сейчас 12-е. Суперльгота втискивается перед самим въездом на пост. С основной очереди машина проехала, которая с нами в 6:00 приехала. Так что не угадаешь, где лучше»;
  • Сергей: «11:39. На "Каргилле" в сторону Украины 70 и 25 льготы»;
  • «Администратор»: «13:22. Приехала на Александровский БП в 10, прошла полчаса назад, в Украину есть очередь сейчас машин 30, но проходит более-менее быстренько»;
  • Ирина: «14:06. На "Каргилле" выезд из ДНР – очередь полпути до моста»;
  • Людмила: «14:25. Из Донецка на "Каргилле" очередь до моста, очередь одна, льготной нет (может уже все въехали). Протяжка на въезде в Донецк на "Каргилле" один раз в полчаса».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Сергей: «10:12. Еленовка 107 машин, льгота 40»;
  • Виталий: «10:46. Еленовка в Донецк 50/40»;
  • «Кот»: «13:11. Еленовке в Волноваху: общая примерно 60, льгота 20-25 машин»;
  • Ольга: «13:42. Еленовка в Донецк – сразу на въезд».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также:

Комментарии