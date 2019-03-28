Ситуация в пунктах пропуска днем 28 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 28 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- «Смайл»: «11:41. Майорск в Донецк 10 машин»;
- Виктор: «13:15. Время 13:00, в Бахмут полиция – пусто, перед паспортным 25-30 авто»;
- «Смайл»: «13:31. 14:30 мск в сторону Горловки очередь дальше авторынка. Движется еле-еле».
КПВВ «Марьинка»:
- Ольга: «9:17. "Каргилл". Основная – на подъеме, льгота – половина. Основная движется быстрее. Пеших – никого. Стою в льготе. Приехали в 6:00, сейчас 12-е. Суперльгота втискивается перед самим въездом на пост. С основной очереди машина проехала, которая с нами в 6:00 приехала. Так что не угадаешь, где лучше»;
- Сергей: «11:39. На "Каргилле" в сторону Украины 70 и 25 льготы»;
- «Администратор»: «13:22. Приехала на Александровский БП в 10, прошла полчаса назад, в Украину есть очередь сейчас машин 30, но проходит более-менее быстренько»;
- Ирина: «14:06. На "Каргилле" выезд из ДНР – очередь полпути до моста»;
- Людмила: «14:25. Из Донецка на "Каргилле" очередь до моста, очередь одна, льготной нет (может уже все въехали). Протяжка на въезде в Донецк на "Каргилле" один раз в полчаса».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Сергей: «10:12. Еленовка 107 машин, льгота 40»;
- Виталий: «10:46. Еленовка в Донецк 50/40»;
- «Кот»: «13:11. Еленовке в Волноваху: общая примерно 60, льгота 20-25 машин»;
- Ольга: «13:42. Еленовка в Донецк – сразу на въезд».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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