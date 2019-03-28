В «Л-ДНР» пытаются ограничить число граждан, которые смогли бы проголосовать на выборах, – ГУР. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей «администрация республик» планирует искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки для голосования на выборах президента Украины. Для этого «бюджетников» принудительно отправляют на 10-дневные сборы, сообщает сегодня, 28 марта, пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР» усиливает подготовку мобилизационного резерва.

«В частности, с 23 марта с. г. на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации проводится ряд мобилизационных мероприятий. В связи с этим, т. н. "военные комиссариаты" принудительно привлекают работников бюджетных учреждений и предприятий на десятидневные сборы, во время которых предусмотрен комплекс занятий, в т. ч. по огневой подготовке, защите от оружия массового поражения и тому подобное», – говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, «администрация», привлекая определенную часть жителей неподконтрольного Донбасса к мобилизационным мероприятиям, планирует искусственно ограничить число граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта, чтобы принять участие в выборах президента Украины.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.