На Донетчине арестовали гражданина Турции по подозрению в торговле людьми. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) арестован на 60 суток гражданин Турции, которого подозревают в торговле людьми. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Октябрьским районным судом Мариуполя удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, согласованного прокуратурой Донецкой области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в отношении гражданина Турции, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что судом для подозреваемого определен залог в размере 500 тыс. грн.

В прокуратуре напомнили, что 41-летний житель Стамбула подыскивал в Мариуполе молодых женщин, которые находились в тяжелом социальном и материальном состоянии, для перевозки их в Турцию с целью сексуальной эксплуатации.

Уточняется, что 25 марта мужчина был задержан на выезде из Мариуполя вместе с 20-летней жертвой во время следования на рейсовом автобусе в аэропорт Запорожья.

В этот же день задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте также: