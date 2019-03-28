Попал на крючок аферистов: Житель Бахмута потерял более 8 тыс. грн, продавая товар через интернет. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) жертвой мошенников стал местный житель, который через интернет пытался продать газовое оборудование. В результате, мужчина потерял 8 500 грн. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
Как рассказал правоохранителям пострадавший, он решил разместить объявление о продаже оборудования в интернете. Через некоторое время мужчине позвонил покупатель. Он согласился купить товар и предложил перевести деньги на карточку продавца.
«В дальнейшем потенциальный покупатель попросил продиктовать SMS-сообщение, поступившее на мобильный телефон, мотивируя тем, что это необходимо для подтверждения операции. Как только пострадавший исполнил эту просьбу, с его карты исчезли 8 тыс. 500 грн», – сказано в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст.190 «Мошенничество» УК Украины.
В полиции в очередной раз призывают граждан быть осторожными и проявлять благоразумие в своих действиях, чтобы не попасть на крючок мошенников. «Не давайте паролей и секретных кодов своей карты. Перед тем, как выполнять любые предложенные вам странные операции, обратитесь лично в банковское учреждение и проконсультируйтесь по поводу осуществления той или иной операции», – добавили правоохранители.
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