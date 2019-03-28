На Луганщине члены избирательных комиссий получают SMS-сообщения с угрозами. Новости

На Луганщине полиция проверяет информацию о получении SMS-сообщений с угрозами членам участковых избирательных комиссий. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.
«Сегодня, в ходе мониторинга сети Интернет на одном из сайтов была обнаружена публикация в которой говорится о том, что членам участковых избирательных комиссий в избирательном округе № 113 приходят SMS-сообщения с угрозами», – сказано в сообщении полиции.
По информации правоохранителей, данный факт зарегистрирован. Сейчас проводится проверка.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
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