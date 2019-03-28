В Краматорске начала работу система электронной записи к врачу. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в Центре первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 1 заработала система электронной записи к врачу. Теперь на прием можно записаться с помощью домашнего компьютера или мобильного телефона. Об этом рассказал главный врач ЦПМСП № 1 Александр Власенко.

Во всех амбулаториях Центра сейчас существуют четыре способа записи к врачам. Как и раньше, можно предварительно посетить регистратуру и получить талончик с указанным временем посещения врача, «отложить» талон, позвонив в регистратуру. А можно сделать это более удобным способом – на своем домашнем компьютере, зайдя на сайт (mymedcabinet.com.ua), или с помощью мобильного телефона, установив специальное приложение «Мій Мед Кабінет» из App Store или Google Play.

«Записаться онлайн можно ко всем врачам нашего Центра – семейным, терапевтам, педиатрам, а также к трем узким специалистам – неврологу, детскому неврологу и детскому окулисту. Для этого все наши амбулатории имеют выход в интернет, а рабочие места врачей оснащены компьютерами. Однако этот способ доступен только для тех пациентов, которые заключили декларации с врачами и были зарегистрированы в сервисе. Если нет декларации, то система не позволит осуществить запись», – разъяснил Александр Власенко.

Кроме того, доступ к сервису может быть заблокирован, если пациент, записавшись к врачу через компьютер или мобильное приложение, дважды не появился на приеме. Разблокировать «отказ» удастся только после анализа причин неявки в регистратуру амбулатории. На тот случай, когда человек уже записался к врачу, но по каким-то причинам не может прийти, в системе есть функция отмены приема. Отказаться от онлайн-записи можно до 8:00 даты назначенного приема.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Мій Мед Кабінет» необходимо:

войти на сайт https://mymedcabinet.com.ua с помощью персонального компьютера или в мобильном приложении «Мій Мед Кабінет»;

внимательно прочитать условия предоставления услуги записи на прием. Если они вас удовлетворяют, нажать «Я согласен с условиями предоставления услуги»;

зарегистрироваться по номеру вашего мобильного телефона, или по дате рождения, или по номеру электронной карты. После этого на телефон придет смс-сообщение с паролем входа в ваш личный кабинет;

чтобы начать запись, нажать «Записаться на прием» на главной странице;

выбирать желаемое медицинское учреждение, один раз нажимая соответствующую кнопку на вкладке «Медицинские учреждения»;

выбирать нужного врача, один раз нажимая соответствующую кнопку на вкладке «Врачи». Для быстрого и удобного поиска можно указать фамилию или имя врача в поле «Поиск врача»;

выбирать тип приема – «Здоровый ребенок» или «Прием»;

выбирать необходимое событие, один раз нажимая соответствующую кнопку на вкладке «События». Среди них указаны следующие: первичный прием, вторичный прием, декларация, справка, рецепт;

выберите необходимую дату и время приема в календаре. один раз нажимая соответствующую кнопку на вкладке «Время приема». Промежутки времени, доступные для записи, будут активными;

запись к врачу будет создана, если откроется окно с информацией о приеме. Нажмите «ОК», чтобы перейти на главную страницу приложения;

если произошла ошибка, откроется информационное окно с соответствующим сообщением. Нажмите ОК, чтобы вернуться к началу записи, и попробуйте еще раз;

чтобы отменить уже созданную запись, нажмите «Отменить прием» на главной странице приложения. Выберите желаемый тип идентификации: например, по номеру мобильного телефона. Введите полученный смс-код отмены приема и сведения, необходимые для идентификации. Откроется окно с информацией о вашей записи. Если вы уверены, что хотите отменить запись, нажмите «Отменить прием».

Перед визитом к врачу необходимо посетить регистратуру, чтобы получить бумажный талон. Причем, не позднее чем за 2-5 минут до начала приема, иначе система не распечатает талон. Это сделано для того, чтобы избежать совпадений и очередей под кабинетом.

Также, можно помочь родственникам, которые не пользуются онлайн-сервисами, сделав соответствующее сообщение в регистратуре. Тогда можно записывать их к врачу через ваш личный кабинет. Это касается детей, родителей, жен, мужей, братьев, сестер, теток, дядек, которые заключили декларации с врачами.

«Следующим нашим шагом будет введение электронной карты пациента. Здесь будут отображаться данные после посещений врача, сохраняться результаты анализов, выписки из истории болезни. Кстати, результаты лабораторных исследований также будут попадать на соответствующую вкладку в личном кабинете пациента на сайте "Мій Мед Кабінет"», – рассказал Александр Власенко.

Источник: АКМЦ