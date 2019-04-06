Нормандский формат: Глава МИД Германии озвучил позицию Берлина и Парижа. Новости

Германия и Франция продолжат сотрудничество в рамках «Нормандской четверки» вместе с Украиной и Россией по урегулированию на Донбассе. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас во французском Динаре, где проходит встреча министров иностранных дел G7, сообщает «Сегодня.ua».

«Будем сегодня говорить, в том числе, о ситуации на востоке Украины», – приводит слова Мааса пресс-служба МИД ФРГ.

По его словам, вместе с французским коллегой они дадут понять, что, «как и прежде, считают "Нормандский формат" важным для прогресса в Минском процессе».

Кроме того, как сказал Маас, министры «семерки» во второй день встречи обсудят эскалацию в Ливии, договоренности об атомной программе Ирана и обстановку в Венесуэле.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе. Он напомнил, что сразу после выборов президента Украины политико-дипломатическим путем Киев поставит вопрос в Организации Объединенных Наций о миротворческом контингенте.

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