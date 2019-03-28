Школы Донетчины полностью обеспечены компьютерной техникой. Новости

Школы Донетчины на 100% обеспечены компьютерной техникой. Об этом во время коллегии Донецкой облгосадминистрации заявила и.о. директора департамента образования и науки Татьяна Сидашева.
«Сейчас в Донецкой области завершено наполнение школ персональными компьютерами для обеспечения образовательных потребностей учащихся. Этот показатель значительно выше, чем в других регионах Украины, и мы постепенно приближаемся к европейским стандартам», – сказала она.
По ее словам, в Донецкой области продолжается развитие сети опорных школ и инклюзивно-ресурсных центров. Так, в течение 2017-2018 годов создано 18 опорных школ и 28 ИРЦ.
Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць подчеркнул, что органы местной власти должны сконцентрировать внимание на развитии сети дошкольных учебных заведений.
«В течение двух предыдущих лет в области создано 23 новых группы в детских садах. Это более 630 мест. Однако потребность существует во многих городах и районах, очереди в детсады длятся годами. Совместными усилиями мы должны исправить эту ситуацию, поэтому я поручаю департаменту образования и науки Донецкой ОГА взять вопрос создания мест в детских садах на постоянный контроль», – заявил губернатор области.
Он также отметил, что в школах Донетчины нужно постоянно повышать квалификационный уровень учителей для обеспечения получения детьми современного и высококачественного образования.
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