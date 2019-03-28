В «ЛНР» заявили об изменениях в графике работы КПП у Станицы Луганской. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области КПП «ЛНР» у Станицы Луганской с 1 апреля будет начинать работу на час раньше. Об этом сегодня, 28 марта, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «МГБ ЛНР».

В «ЛНР» утверждают, что график изменен «в связи с переводом времени в Украине».

«С 1 апреля пункт перехода у Станицы Луганской будет работать с 07:00 до 18:30 по местному времени», – заявили в «МГБ».

Напомним, с 1 марта КПП в Станице Луганской работает с 08:00 до 19:30 по местному времени (с 07:00 до 18:30 по киевскому времени).