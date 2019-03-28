На Донетчине мужчину подозревают в торговле наркотиками. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители задержали подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Оперативники Центрального отдела полиции разоблачили местного жителя 1980 года рождения, который занимался "наркобизнесом". Мужчина сбывал наркотическое средство – опий ацетилированный. Осуществить незаконную покупку могли только члены ограниченного круга лиц. Так, за 1 миллилитр наркотического вещества человек получал 100 гривен. Полицейские провели ряд оперативных мероприятий, осуществили контролируемую закупку, после чего злоумышленник был разоблачен, а по месту его проживания проведен обыск, в ходе которого был изъят наркотик», – рассказали в полиции.

Сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия, чтобы установить основной канал поступления наркотика к дилеру.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 «Незаконный сбыт наркотических средств» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.