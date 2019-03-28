Выборы президента Украины: Скольким гражданам и по каким причинам отказали в смене места голосования. Новости

Более 1 400 избирателям отказано во временной смене места голосования без изменения избирательного адреса на выборах президента Украины. Об этом рассказал руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей (ГРИ) Александр Стельмах во время круглого стола «#КоженГолосВпливає: барьеры на пути к избирательным урнам», сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

«Понятно, что было определенное количество отказов нашим гражданам во временной смене места голосования. Всего таких отказов было 1 416», – сказал Стельмах.

По его словам, самой распространенной причиной отказов является невключение избирателя в реестр избирателей. «Избиратель, который не включен в реестр избирателей, не может воспользоваться таким правом (временное изменение места голосования без изменения избирательного адреса, – ред.). Так, 319 таких граждан получили отказы», – пояснил руководитель службы распорядителя ГРИ.

Кроме того, Стельмах отметил, что отказы во временной смене места голосования получили граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства. «Также есть случаи, когда признано заявление необоснованным. Таких 183 случая, и еще 179 случаев, когда отказано по причине, что избиратель уже изменил себе временное место голосования», – добавил Стельмах.

В то же время он отметил, что правом временного изменения места голосования воспользовались 315 725 граждан. «Если говорить о перечне мотивов, послуживших основанием для временного изменения места для голосования, то на первом месте у нас фактическое проживание избирателей не по месту своей регистрации», – рассказал Стельмах.

По его словам, эту причину указали в своих заявлениях почти 25% из 315 725 граждан. «Хочу сказать, что жизнь не стоит на месте, и среди тех граждан, которые уже оформили временную смену места голосования, не воспользуется таким правом 81 человек, так как они уже включены в списки избирателей в больнице. Еще трое уже успели появиться в органах исполнения наказаний, а 4 – в СИЗО», – добавил Стельмах.

Как сообщалось раннее, только 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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