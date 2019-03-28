Ремонт дорог в Украине: Как тратят деньги – теперь можно отслеживать онлайн. Новости

В Украине появился сайт, где можно следить за расходами на ремонт дорог в регионах, в том числе, Донецкой и Луганской областях. Офис эффективного регулирования (BRDO) запустил Портал мониторинга финансирования строительства и ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-центр инициативы «Децентрализация».

«Портал позволит эффективно контролировать использование средств на ремонт дорог, тендерную документацию и деньги, выделенные на безопасность движения. То есть, откроет информацию об объеме и фактических позициях освоения денег, которые ежедневно платит каждый автомобилист», – говорится в сообщении.

Так, пользователи смогут узнать о:

ремонте дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения;

средствах, потраченных на безопасность движения;

тендерах, которые были объявлены и проведены в областях;

том, сколько денег фактически потрачено заказчиками.

Кроме того, инструмент «Калькулятор» позволяет посчитать сумму средств, уплаченную водителями на ремонт дорог в течение года, в соответствии с объемом приобретенного горючего.

«В офисе эффективного регулирования напомнили, что в 2018 году на украинские дороги было потрачено более 35 млрд грн. Однако, подавляющее большинство автодорог – около 95% – остается в неудовлетворительном состоянии, а 40% из них нуждаются в полном восстановлении», – отмечается в сообщении.

Портал располагается по адресу http://www.roads.brdo.com.ua/

Напомним, в Донецкой области свыше 700 км дорог нуждаются в капитальном ремонте. За 4 года в регионе планируют отремонтировать больше 200 км дорог. Это предусмотрено проектом программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019-2022 гг.

Как сообщалось ранее, в Луганской области в этом году из госбюджета предусмотрено почти 440 млн на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения Луганщины.

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