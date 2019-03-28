Сделать известным, как «Киевский»: Переселенка кардинально сменила профессию и создала торт «Франковский» (Фото). Новости

В Ивано-Франковске переселенка из Луганской области Оксана Гладильченко кардинально сменила профессию и начала жизнь на новом месте. Ее историю рассказали в пресс-службе Государственной службы занятости.

Так, в Ивано-Франковск из-за военного конфликта на Донбассе женщина была вынуждена переехать в 2015 году. Она имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). «На новом месте, как почти все переселенцы, она столкнулась с рядом трудностей: поиск жилья, приспособления на новом месте, установления новых социальных связей», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, специальность «Горное оборудование», по которой Оксана работала после окончания высшего учебного заведения, оказалась неактуальной на рынке труда западного региона.

За содействием в трудоустройстве женщина обратилась в Ивано-Франковский городской центр занятости. «Учитывая рекомендации специалистов службы и изучив наличие спроса на ее профессию, Оксана решила кардинально сменить сферу деятельности и получить новую профессию. Большое значение в ее выборе имело увлечение Оксаны кондитерской делом. Женщина прошла профессиональные курсы кондитера и сейчас работает шеф-кондитером кафе-кондитерской Delikacia. Так хобби стало началом нового профессионального старта», – говорится в сообщении.

Оксану и еще одну женщину с Луганщины, которая из-за вооруженного конфликта также перебралась в Ивано-Франковск, объединила идея создать особый городской торт под названием «Франковский». На воплощение своей идеи в жизнь ушло около 9 месяцев.

Шеф-кондитер признается, что ей было сложно понять вкусы галичан. «Я почувствовала, что надо творить с радостью и любовью. Когда устал или нет настроения, у тебя и бисквит не поднимается. А когда счастливый и есть вдохновение, то все делается по щелчку», – поделилась Оксана Гладильченко.

«Оксана Гладильченко не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует свои способности. Сейчас у нее амбициозные планы выйти на большие объемы продаж и сделать свой торт брендовым, не менее известным, чем "Киевский". Для этого администрация кафе-кондитерской подала документы на регистрацию права собственности и в мае торговая марка будет официально зарегистрирована», – подытожили в центре занятости.

Читайте также: