Реабилитация пострадавших на Донбассе детей: Эксперт рассказал о проблемах. Новости

В Украине из-за отсутствия статистики о количестве раненых детей вследствие вооруженного конфликта на Донбассе есть проблемы с реабилитацией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека Богдан Мойса.

«Из-за отсутствия статистики реабилитационные услуги дети в преимущественном большинстве могли получить в случае, когда установлен статус ребенка с инвалидностью», – сказал он.

«Так, например, из трех детей, которым предложены были реабилитационные услуги в Киевской области в 2015 году, двум детям, которые имеют статус инвалидности, и только одному ребенку, который не имеет статуса инвалидности. Какое же количество детей, которым не предложены эти услуги, к сожалению, неизвестно», – продолжил Мойса.

По его словам, это важно, поскольку время от получения ранения до установления статуса инвалидности продолжительное, но речь идет о нарушениях здоровья ребенка.

«Еще одним аспектом является вопрос, кто оказывает реабилитацию пострадавшим детям. Например, Луганская областная администрация говорит, что учреждения здравоохранения, реабилитационные учреждения справляются с нагрузками и не нуждаются в увеличении количества персонала. Более того, в Луганской области не проходили обучение специалисты, которые должны оказывать помощь детям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта», – отметил эксперт.

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