США готовят новые меры против агрессии РФ в Украине, – Помпео. Новости

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые меры противодействия российской агрессии в Украине. Об этом руководитель Государственного департамента США заявил вчера вечером, 27 марта, на слушаниях в Палате представителей американского Конгресса, пишет «DW».

По словам Помпео, новые меры США объявят на следующей неделе во время встречи с главами МИД стран-членов НАТО в Вашингтоне. «Надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить о еще одной серии мероприятий, которые мы примем вместе (с партнерами по НАТО – ред.)», – заявил глава Госдепартамента, цитируя агентство новостей Reuters.

Помпео также признал, что США могли бы делать больше для противодействия агрессии РФ в Украине.

Напомним, что 15 марта Европейский союз ввел санкции в отношении восьми российских граждан, пограничников и моряков, причастных к конфликту в Керченском проливе. Также 15 марта, Канада объявила о введении новых санкций в отношении 114 физических и 15 юридических лиц в Российской Федерации в ответ на действия РФ в Черном море и Керченском проливе, а также аннексию Крыма.