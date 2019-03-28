Операция «Мигрант»: На Донетчине разоблачены 24 нелегала. Новости

В Донецкой области в рамках операции «Мигрант» полицейскими разоблачены 24 нелегала. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

«С 16 марта на территории Донецкой области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на разоблачение нарушителей миграционного законодательства, а также иностранцев, которые влияют на криминогенную обстановку в регионе. Всего выявлено 24 нелегальных мигранта, по 18 из них принимаются решения о принудительном возвращении, по двум – о принудительном выдворении за пределы Украины», – рассказали в полиции.

Полицейские разоблачили трех мигрантов, которые числились в розыске за совершение уголовных преступлений.

«Так, на территории Краматорска был задержан иностранец, который находился в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере на территории Азербайджана. Еще один гражданин Азербайджана входил в состав организованной преступной группировки», – сообщили в пресс-службе.

С начала проведения мероприятий сотрудники полиции совместно с Государственной миграционной службой привлекли к ответственности 60 нарушителей законодательства о правовом статусе иностранцев.

«44 иностранца привлечены к административной ответственности по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины), составлено 13 протоколов по ст.205 (Непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства) и 3 материала по ст. 206 (Нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наложено штрафов более чем на 105 тыс. грн», – рассказали в полиции.